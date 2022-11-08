خسائر لم تحدث في سويسرا منذ 80 عاما

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رفعت الشركات السويسرية، رواتب الموظفين، بمتوسط 1.1% في العام الجاري، مع خطط لزيادتها 2.2% في العام المقبل 2023.

أكبر خسارة في الأجر الحقيقي

ويواجه العمال في سويسرا، رغم الرواتب، أكبر خسارة في الأجر الحقيقي منذ عام 1942، مع الزيادات المنخفضة في الرواتب في مواجهة التضخم المتسارع.

وتوقع بنك “يو بي إس” السويسري وصول التضخم عند 2.1% في العام المقبل، ما يعني أن الموظفين سيشهدون مكاسب طفيفة في الأجر الحقيقي تبلغ 0.1% في عام 2023.

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ويعاني الموظفون في سويسرا، بسبب هذه القرارات، تزامنا مع التضخم العالمي، من خسارة حقيقية تبلغ 1.8% في هذا العام، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ عام 1942، حسب “أرقام”.

من جانبه، أوضح دانيال كالت، كبير الاقتصاديين في البنك السويسري، أن زيادة الأجور التي تتجاوز قليلًا 2% والتي تقل عن معدل التضخم الحالي، من غير المرجح أن ترضي الموظفين.

وكانت تكلفة السلع والخدمات في سويسرا ارتفعت بنسبة 3.5٪ في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن معدل التضخم ما يزال أقل من مثيلاته في العديد من البلدان الأخرى.