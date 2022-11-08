الدفاع المدني في ساعات.. حريق بورشة في مكة وآخر بجدة وإنقاذ شخص علق في بئر

تواصل- فريق التحرير:

تواصلت جهود رجال الدفاع المدني خلال الساعات الماضية، على كافة المستويات بأكثر من منطقة لمباشرة أعمالهم في الإنقاذ وإخماد الحرائق.

حريق ورشة في مكة

أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا في إحدى الورش، نتج عنه إصابة شخص باختناق وتلقى العلاج في الموقع وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

أخمد مدني #العاصمة_المقدسة حريقًا في إحدى الورش، نتج عنه إصابة شخص باختناق وتلقى العلاج في الموقع وهو بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/RemCmt7pkH — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 8, 2022

إنقاذ شخص علق في بئر

كما تمكن “مدني أبها”، من إنقاذ شخصً علق في بئر بمركز مربة، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

أنقذ مدني #أبها شخصًا علق في بئر بمركز مربة، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/OdtZpF8Ru1 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 8, 2022

حريق جدة

فيما أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً محدوداً شب في مخلّفات وحشائش داخل أحد الأحواش بحي الروضة.

وكان مركز العمليات الأمنية 911 تلقى بلاغاً عن اندلاع النيران في أحد الأحواش بحي الروضة، لتباشر على الفور فرق الأطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق في وقت وجيز.