تضامنا مع الاحتجاجات.. منتخب إيران يوجه ضربة موجعة لنظام الملالي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رفض منتخب إيران لكرة الماء، ترديد ما يسمى بنشيد الجمهورية الإسلامية، في دورة الألعاب الآسيوية، تضامنا مع الاحتجاجات الجارية في عموم البلاد.

ليست المرة الأولى

وتضامن المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم الشاطئية، الذي شارك في بطولة العالم بدبي، مع الاحتجاجات بالطريقة ذاتها، ورفض أيضا ترديد نشيد الجمهورية الإسلامية.

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إضراب عن العمل

واستمر الحراك الشعبي في إيران، اعتراضا على القمع وتقييد الحريات، بينما أعلن عمال شركة أصفهان للصلب وسط إيران دخولهم في إضراب عن العمل.

من ناحية أخرى، قالت “إيران إنترناشيونال” أن إسماعيل خطيب، وزير المخابرات الإيراني، هدد بأن بريطانيا “ستدفع ثمن أفعالها لجعلها إيران بلدا غير آمن”، ردا على تغطية أخبار إيران إنترناشيونال لانتفاضة الشعب الإيراني

ودعا النواب في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، إلى فرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني عقب هذا التهديد.

مسؤولية تأجيج الاحتجاجات

نشر 121 أستاذاً في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا بطهران، في وقت سابق، رسالة حذروا فيها من خطة تعدها السلطات الحكومية لـ”التعامل بقسوة مع الطلاب”.

ووجه الأساتذة رسالتهم إلى رئيس الجامعة حسن قدسي بور، مشددين على: “القلق من احتمال حدوث بعض التطرف”، وأن “مثل هذا التطرف من قبل مسؤولي الجامعات ومؤسسات النظام الأخرى سيجعل الوضع بالتأكيد أسوأ”.