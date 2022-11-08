الوظائف والضرائب أبرز ما يبحث عنه الأمريكيون على جوجل وتراجع أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

لجأ الأمريكيون، خلال الآونة الأخيرة، إلى محرك البحث الأشهر جوجل، من أجل معرفة مواعيد وأماكن التصويت في انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت خلال اليومين الماضيين.

الإجهاض يشغل الأمريكيين

وحسب مواقع أمريكية، أجرى المواطنون عمليات بحث، خلال الفترات الأخيرة، حول كثير من القضايا التي تشغلهم، مع احتدام الصراع الانتخابي.

وذكر موقع “إكسيوس” أن البحث عن الإجهاض ارتفع على مستوى الولايات المتحدة كلها، الأسبوع الماضي، في حين شغلت الأمريكيين قضايا أخرى أبرزها الوظائف، والضرائب، والرواتب، والأسلحة النارية، وتصدرت قائمة الأسئلة في “جوجل”.

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الصراع في أوكرانيا

لفت الموقع إلى تراجع الاهتمام بروسيا وأوكرانيا على نحو مضطرد خلال الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك ضل ضمن أكثر الموضوعات الـ10 الأكثر بحثا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

كما طرح الأميركيون أيضا أسئلة تتعلق بالرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال الأيام الأخيرة، على نحو يفوق ما كان الوضع عليه خلال الأسابيع الأخيرة، على الأرجح يأتي الأمر على خلفية التكهنات بأن ترامب عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.