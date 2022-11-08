«البنتاجون» يعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتي NASAMS للدفاع الجوي

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” باتريك رايدن، أن واشنطن زودت كييف بمنظومتي NASAMS للدفاع الجوي.

وأوضح رايدن، أن طواقم نظام كييف تدربت في بلدان أوروبية على استخدام مثل هذه الصواريخ، بينما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن البنتاجون أبرم صفقة بقيمة 182 مليون دولار في أغسطس مع شركة Raytheon النرويجية لشراء أنظمة صواريخ NASAMS المتنقلة والمضادة للطائرات، لتسليمها لأوكرانيا.

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وقال المسؤول الأمريكي، إن خبراء نرويجيين على مدار أسبوعين قاموا بتدريب 100 عسكري أوكراني على استخدامها في ألمانيا.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الأمريكي جون بلوم صرح مؤخرا بأن واشنطن سترسل ثماني منظومات من هذه الصواريخ لكييف من هذا الطراز.

ويشار إلى أن NASAMS هو نظام صاروخي نرويجي متنقل مضاد للطائرات مصمم لاعتراض الأهداف الجوية بما فيها الطائرات، والمسيرات، والصواريخ المجنحة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

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