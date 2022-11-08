حملة سخرية من ماسك على تويتر.. والملياردير الشهير يواجهها بعقوبات موجعة

تواصل – فريق التحرير:

اتخذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة “تويتر”، عدة قرارات تتعلق بحسابات ظهرت على المنصة، تنتحل شخصيته، في شكل فكاهي ساخر.

حذف حسابات

وقرر ماسك، حذف حساب ممثلة أمريكية تدعى “كاثي غريفن”، بعد أن انتحلت شخصية إيلون ماسك كمزحة فقام بحظر حسابها.

كذلك، جرى تعليق حساب باسم “h3h3Productions” التابع لصانع المحتوى عبر “يوتيوب” إيثان كلين، مع أن التغييرات التي ادخلت عليه كانت تبدو بشكل واضح أنها تمثل فكاهة.

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وعود بعودة حسابات

وعد ماسك بالتحقيق في أسباب حظر حسابات تعود لشخصيات برازيلية محسوبة على اليمين المتطرف، من “تويتر”، بعد شكاوى عدة، إحداها أطلقها حفيد رئيس البرازيل الراحل جواو فيغيريدو.

وعلق “تويتر”، في وقت سابق، حسابات 3 سياسيين يمينيين انتخبوا أخيراً للكونجرس، وهم: كارلا زامبيلي، وغوستافو غاير، ونيكولاس فيريرا. وانضم هؤلاء إلى آخرين من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو حظرت حساباتهم استجابة لطلب قانوني لم يكشف عنه.

إيلون ماسك والانتخابات الأمريكية

غرّد إيلون ماسك، الإثنين ، مشجعا الناخبين على التصويت للجمهوريين، فيما اعتبره مراقبون خروجا عن عادات مسؤولي منصات التواصل العملاقة الذين يبتعدون عادة عن الإعلان عن تحيزاتهم السياسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن منصة تويتر “تروج أكاذيب”، بينما يزداد الانقسام الحزبي في أمريكا بين الديموقراطيين والجمهوريين، حول امتلاك ماسك لمنصة التغريدات.

الانفراد بالإدارة وإقالة موظفين

وكان ماسك قد اتخذ إجراءات صارمة منذ أن استحوذ على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار قبل أسبوع تقريبًا، شملت إقالة نصف الموظفين، وفرض رسوم على المستخدمين، مما قدم بعض المؤشرات المبكرة على طريقة إعادة أغنى شخص في العالم هيكلة المنصة.

كما أعلن رجل الأعمال الشهير، مالك “تسلا” و”سبيس إكس” انفراده بإدارة “تويتر”، بعد إنهاء عمل مجلس إدارتها بالكامل.

ومن ناحية أخرى،كشفت بيانات منصة Bot Sentinel التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وأشار بعض الخبراء إلى أن السبب في تعليق هذه الحسابات وتعطيلها من قبل مستخدميها يرجع إلى انزعاج الناس من شراء ماسك لـتويتر، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من جانبهم.