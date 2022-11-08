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«ضجّ من الزبائن» بائع ألبان تونسي يضع بقرة أمام محله ولافتة «احلب وحدك» (فيديو)
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«ضجّ من الزبائن» بائع ألبان تونسي يضع بقرة أمام محله ولافتة «احلب وحدك» (فيديو)

«ضجّ من الزبائن» بائع ألبان تونسي يضع بقرة أمام محله ولافتة «احلب وحدك» (فيديو)

«ضجّ من الزبائن» بائع ألبان تونسي يضع بقرة أمام محله ولافتة «احلب وحدك» (فيديو)
١٢:٥٨:١٤ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توصل بائع ألبان تونسي، إلى حل يرضي زبائنه المستائين، بأن جلب الرجل بقرة، ووضعها أمام محله وكتب عليها “احلب وحدك”، في دعوة للراغبين في شراء الحليب.

حيلة طريفة

ولجأ البائع التونسي، الذي يملك دكانا لبيع المواد الغذائية، في منطقة الكرم بولاية تونس، إلى هذه الطريقة للتخلص من الطلبات، وجاء تصرف البائع كرد فعل على خلفية تكرار الطلب عليه والاستياء المتواصل من الناس.

 

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انتقادات لاذعة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو المتداول للبائع التونسي، الذي أكد أن الفكرة خطرت بباله بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها مع فقدان الحليب من دكانه، موضحا أن الناس كانوا يلومونه رغم أن الأزمة عامة، لافتا إلى أن بعض الانتقادات وصلت حد الشتائم، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
وتشهد تونس أزمة الاقتصادية حادة، ونقص في للعديد من المواد والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع الأسعار، وتضخم الاقتصاد.
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أزمة اقتصادية بائع ألبان تونس فيديو متداول نقص السلع الأساسية

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