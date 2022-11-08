اختتام قمة المناخ برسالة فيديو غير متوقعة لـ«زيلينسكي»

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اختتمت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول تغير المناخ في مصر، برسالة فيديو لم تكن على قائمة المتحدثين، بعثها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وألقى أكثر من 120 رئيس دولة خطابات قصيرة في المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء، فيما يمنح القادة الذين ليسوا على قائمة المتحدثين في 7و8 نوفمبر، فرصة للتحدث في الجزء الثاني يومي 15 و16 نوفمبر.

ولم يتم التخطيط لخطاب زيلينسكي في القائمة الرسمية للمتحدثين، التي تم استكمالها وتغييرها باستمرار حتى اليوم الثلاثاء، ولكن اتضح أنه الأخير في سلسلة من الخطب الأخرى.

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وتحدث زيلينسكي في معظم خطابه عن الأزمة الأوكرانية، متهما روسيا بالتسبب بأزمة الطاقة، وعدد من المشاكل الأخرى.

وشدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على أن سياسات المناخ لن تنجح بدون خطوات جماعية.

وقال زيلينسكي، في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، إنه يجب دعم مبادرة إنشاء منصة لتقييم أثر الحروب على تغير المناخ والبيئة، وعلينا أن نفكر أيضا في كيفية جمع مليارات الدولارات لمساعدة البلدان النامية على التصدي لتغير المناخ.

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ورأى أن هناك الكثيرين لا يأخذون تغير المناخ على محمل الجد، ليس فقط في السياسة؛ ولكن أيضا في الصناعات الكبرى.

وأشار إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد أدت إلى حرب على مستوى الطاقة ودفعت ببلدان عديدة إلى العودة للطاقة من الفحم، كما ألحقت بالعالم أزمة غذائية ضربت البلدان التي كانت تعاني من تغير المناخ والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، مطالبا بوقف هذه الحروب غير المنطقة الوحشية.

وقال إنه على روسيا أن توقف أصوات المدافع وأن تعيد صواريخها إلى مخابئها لنتمكن من العمل معا لإنقاذ أنفسنا من كوارث المناخ.