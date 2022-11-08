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جدولة النشر.. ميزة جديدة يتيحها انستجرام

جدولة النشر.. ميزة جديدة يتيحها انستجرام

جدولة النشر.. ميزة جديدة يتيحها انستجرام
١٢:٢٩:٣٥ ص، الأربعاء، ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق انستجرام، ميزة جديدة، تسمح بجدولة المنشور بوقت مسبق، دون الحاجة إلى استخدام Meta Creator Studio أو خدمات تابعة لتطبيقات أخرى خارجية لضمان تجربة أكثر سلاسة.

لمدة تصل إلى 75 يوما

وتسمح الميزة الجديدة بمشاركة الصور والفيديو ومقاطع Reels بعد جدولتها بالمواعيد المحددة من قبل المستخدم، ولمدة تصل إلى 75 يومًا داخل التطبيق نفسه.

اختبر التطبيق الميزة على مدار الأسابيع السابقة، وحصل عليها أعداد محدودة من المستخدمين قبل إطلاق الإصدار الأوسع، حسب “المصري اليوم”.

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كيفية استخدام الميزة الجديدة

تستطيع استخدام الميزة الجديدة من خلال إنشاء منشور جديد دون نشره، ويمكن تجربتها عن طريق الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الإعدادات المتقدمة
  • اختيار “جدولة المنشور”
  • تحديد الوقت والتاريخ المراد نشره
  •  العودة إلى المنشور واختيار “جدولة”
  • ويمكن رؤية المنشورات المجدولة في قسم “المحتوى المجدول” في انستجرام
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Meta Creator Studio تحديث انستجرام جدولة المنشورات ميزة جديدة

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