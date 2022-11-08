تحذير عاجل من سفارة المملكة في «هيوستن» الأمريكية بسبب «نيكول»

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في هيوستن الأمريكية، تحذيرًا عاجلًا لكل المواطنين هناك، بسبب العاصفة الاستوائية “نيكول”.

وقال بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية “نيكول “، تود القنصلية في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الضرورة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ”.

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وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى اشتداد عاصفة “نيكول” وتحولها إلى عاصفة استوائية، اتجهت نحو شمال غرب جزر الباهاما والساحل الأطلسي لفلوريدا.

ولا تزال مجموعة من التحذيرات سارية، فالعديد من المناطق مازالت تعاني من الأضرار الناجمة عن إعصار إيان، الذي ضرب ساحل الخليج الجنوبي الغربي لفلوريدا باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة في أواخر سبتمبر، قبل هطول كميات غزيرة من الأمطار في جزء كبير من وسط الولاية.

فيما أصدرت السلطات الأمريكية، تحذيرًا من إعصار “نيكول” على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، حيث تتجه العاصفة شبه الاستوائية.

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وتقول صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن العاصفة ستكون قريبة من قوة الإعصار عند وصولها إلى اليابسة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا.