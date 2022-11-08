الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحذير عاجل من سفارة المملكة في «هيوستن» الأمريكية بسبب «نيكول»
الأمن العام يتجه لفرض مخالفة في حالة «عرقلة مركبات الطوارئ»
سقوط نيزك على منزل وتدميره بالكامل في هذه الدولة (صور)
الدفاع المدني ينقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة (صور)
قنبلة في مركز اقتراع أمريكي.. والتصويت مستمر
قوات أمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحذير عاجل من سفارة المملكة في «هيوستن» الأمريكية بسبب «نيكول»

تحذير عاجل من سفارة المملكة في «هيوستن» الأمريكية بسبب «نيكول»

تحذير عاجل من سفارة المملكة في «هيوستن» الأمريكية بسبب «نيكول»
١٠:٥٣:٢٨ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

أصدرت سفارة المملكة في هيوستن الأمريكية، تحذيرًا عاجلًا لكل المواطنين هناك، بسبب العاصفة الاستوائية “نيكول”.

وقال بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية “نيكول “، تود القنصلية في هيوستن التنبيه على جميع المواطنين المتواجدين في الولاية بتوخي الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الضرورة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ”.

اقرأ أيضًا:

شجرة تتخذ شكلا غريبا بفعل العاصفة.. فيديو

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى اشتداد عاصفة “نيكول” وتحولها إلى عاصفة استوائية، اتجهت نحو شمال غرب جزر الباهاما والساحل الأطلسي لفلوريدا.

 

ولا تزال مجموعة من التحذيرات سارية، فالعديد من المناطق مازالت تعاني من الأضرار الناجمة عن إعصار إيان، الذي ضرب ساحل الخليج الجنوبي الغربي لفلوريدا باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة في أواخر سبتمبر، قبل هطول كميات غزيرة من الأمطار في جزء كبير من وسط الولاية.

فيما أصدرت السلطات الأمريكية، تحذيرًا من إعصار “نيكول” على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا، حيث تتجه العاصفة شبه الاستوائية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية في الفلبين إلى 31 قتيلاً

وتقول صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن العاصفة ستكون قريبة من قوة الإعصار عند وصولها إلى اليابسة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا.

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. ضبط مواطنين ومقيم بتهمة الاعتداء على مقيمة باكستانية وسرقتها

الرياض.. ضبط مواطنين ومقيم بتهمة الاعتداء على مقيمة باكستانية وسرقتها

٠٢:٣٨ م، السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١
بالفيديو.. وافد آسيوي يتحرّش بطفل 5 سنوات في «سويدي الرياض»

بالفيديو.. وافد آسيوي يتحرّش بطفل 5 سنوات في «سويدي الرياض»

١١:٢٤ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠١٥
التحقيق مع “موظفة” تدخن “الشيشة” داخل مستشفى بمكة

التحقيق مع “موظفة” تدخن “الشيشة” داخل مستشفى بمكة

٠٨:٠٧ ص، الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠١٤
خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإغلاق فترة الطرح لصندوق استثمار مطروح طرحًا خاصًا

٠٧:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *