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سقوط نيزك على منزل وتدميره بالكامل في هذه الدولة (صور)
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سقوط نيزك على منزل وتدميره بالكامل في هذه الدولة (صور)

سقوط نيزك على منزل وتدميره بالكامل في هذه الدولة (صور)

سقوط نيزك على منزل وتدميره بالكامل في هذه الدولة (صور)
١٠:٣٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرات مراقبة، حادثة مرعبة في مقاطعة نيفادا في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تعرض أحد المنازل لدمار كامل عندما سقط عليه ما يعتقد أنه نيزك.

ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت كرة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة نيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا، بحسب صحيفة “سي إن إن”.

وأعرب أحد رجال الإطفاء عن استغرابه البالغ للأمر فقال: “أحقق في الحرائق منذ 12 عامًا، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاماً، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقاً بسبب نيزك”، خاصة أن الحريق دمر المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل .

وأكدت الشرطة نيتها الاتصال بناسا والقوات الجوية للتحقق، ما حصل فيما أنشأ أقارب العائلة حساباً للتبرع بعدما فقد الزوجان كل شيء، ووفقا لـ”س إن إن”.

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الكلمات الدلالية:
سقوط نيزك مقاطعة نيفادا منزل نيزك

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