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الأمن العام يتجه لفرض مخالفة في حالة «عرقلة مركبات الطوارئ»
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الأمن العام يتجه لفرض مخالفة في حالة «عرقلة مركبات الطوارئ»

الأمن العام يتجه لفرض مخالفة في حالة «عرقلة مركبات الطوارئ»

الأمن العام يتجه لفرض مخالفة في حالة «عرقلة مركبات الطوارئ»
١٠:٣٦:٥٣ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن توجه الأمن العام بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر لفرض غرامة على المركبات التي تعرقل مرور سيارات الإسعاف و الطوارئ، مؤكدا أن فرض العقوبة على المخالف سيحد من تجاوز البعض ممن لا يلتزمون بأنظمة وقوانين التوعية المرورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق البسامي في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ والذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجمعية الجغرافية السعودية وذلك في مدينة الرياض.

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وأكد البسامي أنهم يخططون مع الزملاء في هيئة الهلال الأحمر لرصد مخالفة عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ وذلك من خلال سيارات الهلال الأحمر نفسها.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الهلال الأحمر عرقلة مركبات الطوارئ مخالفات

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