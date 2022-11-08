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الدفاع المدني ينقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة (صور)
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الدفاع المدني ينقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة (صور)

الدفاع المدني ينقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة (صور)

الدفاع المدني ينقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة (صور)
١٠:٣٠:٣٥ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، إنقاذ شخص علق في بئر بمركز مربة في أبها.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن مدني أبها أنقذ شخصًا علق في بئر بمركز مربة، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود الدفاع المدني في عملية الإنقاذ.

 

 

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الكلمات الدلالية:
أبها الدفاع المدني مربة مركز مربة

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