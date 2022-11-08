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قوات أمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة
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قوات أمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

قوات أمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

قوات أمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف تضبط 3 مخالفين لنظام البيئة
١٠:٢٩:١٠ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف، (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطنان ومقيم من الجنسية السريلانكية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمن الطرق الجوف مخالفة نظام البيئة منطقة الرياض

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