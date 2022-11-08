قنبلة في مركز اقتراع أمريكي.. والتصويت مستمر

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نقلت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم، مركز اقتراع في مدرسة بالقرب من مدينة نيو أورلينز عاصمة الولاية، إلى مدرسة أخرى بعد تهديد بوجود قنبلة.

تهديدات متكررة

وحسب مسؤولين أمريكيين يعد هذا هو التهديد الثاني الذي تتلقاه المدرسة خلال خمسة أيام وأدى إلى قيام السلطات بإجلاء الطلاب منها في ذلك اليوم وتفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر.

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حالات إرهاب للناخبين

قال مكتب سكرتير ولاية أريزونا في بيان الثلاثاء، إنه يجري التحقيق في 18 حالة على الأقل من حالات التخويف للناخبين في مناطق مختلفة من الولاية منذ بدء التصويت المبكر في 12 أكتوبر الماضي.

ووصف هؤلاء الأشخاص ما تعرضوا له في مراكز التصويت بالترهيب من بعض الأشخاص الذي قاموا بمراقبتهم عن طريق المناظير والتقطوا صورًا للوحات سيارتهم واقتربوا منهم مدعين أنهم من الأجهزة المسؤولة عن أمن الانتخابات.

أزمة اقتصادية طاحنة

وتدور رحى الانتخابات الأمريكية في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الرئيسين في البلاد الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي جو بايدن، والجمهورية الذي ينتمي إليه الرئيس السابق دونالد ترامب، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها الولايات المتحدة وشبح الركود يخيم على الاقتصاد.

