وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:



أخصائي ، وظيفة إدارة المستودعات المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة مستشار ، سميلت للتقنية والتطوير الأخصائي الأول ، وظيفة الأتمتة مستشار العلاقات العامة الأول ، وظيفة المكافأة والأداء مندوب مبيعات ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة كبير المشغل الأول عامل تشغيل ، وظيفة المفوضية الأوروبية / المرافق

طريقة التقديم: