وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- أخصائي ، وظيفة إدارة المستودعات
- المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة
- مستشار ، سميلت للتقنية والتطوير
- الأخصائي الأول ، وظيفة الأتمتة
- مستشار العلاقات العامة الأول ، وظيفة المكافأة والأداء
- مندوب مبيعات
- ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة
- كبير المشغل الأول
- عامل تشغيل ، وظيفة المفوضية الأوروبية / المرافق
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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