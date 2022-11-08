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وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات
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وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية بعدة تخصصات
١٠:٢٦:١٨ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي ، وظيفة إدارة المستودعات
  2. المفتش الثالث ، وظيفة مراقبة الجودة
  3. مستشار ، سميلت للتقنية والتطوير
  4. الأخصائي الأول ، وظيفة الأتمتة
  5. مستشار العلاقات العامة الأول ، وظيفة المكافأة والأداء
  6. مندوب مبيعات
  7. ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة
  8. كبير المشغل الأول
  9. عامل تشغيل ، وظيفة المفوضية الأوروبية / المرافق

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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