«حيلة غير متوقعة».. أب يوثق محاولة ابنه الغياب عن المدرسة ويدعو له بالهداية

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب تسبب في تعطيل سيارته للغياب عن المدرسة.

ووثق الأب في المقطع المتداول، محاولة ابنه تعطيل السيارة بقطع سلك الكهرباء، بهدف عدم الذهاب إلى المدرسة.

والميزة في هذا المقطع، طريقة تعامل الوالد مع طفله بهدوء وأناة ودون غضب، وتحاور مع ابنه عن سبب تعطل السيارة، ولاحظ انفصال السلك وقام بتركيبه لتعمل السيارة مجدداً!

ودعا الأب لولده بالهداية، فيما ارتسمت ابتسامة على وجه الابن بعد أن اكتشف والده محاولته للغياب عن الدوام المدرسي.

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