أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء والإطاحة بمُصور رجل الأمن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء وأهم القرارات

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.. المزيد هنا

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

توقع عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا

اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم (الثلاثاء) جلسة مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس.. المزيد هنا

الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع.. المزيد هنا

أوكرانيا: رصدنا «عبارات فارسية» على الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها رصدت عبارات فارسية على بعض قطع الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها.. المزيد هنا

قادمة من هذه الدولة.. ضبط أكبر شحنة مخدرات في ميناء الشويخ بالكويت (فيديو)

وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا (نحو 10 ملايين حبة) في حاوية عبر ميناء الشويخ.. المزيد هنا

بعد سقوط الأمطار.. ظهور مشهد رائع لم يُر من قبل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

تمكن المصور الفوتوغرافي، عبدالله عبدالعزيز البرغش، من توثيق مشهد رائع لم يُر من قبل في محمية الملك عبدالعزيز الملكيّة.. المزيد هنا

عاجل.. تحت رعاية خادم الحرمين.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني ينطلق غدًا بمشاركين من 100 دولة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنطلق غدًا النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، المنصة العالمية الرائدة في فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن حول موعد إيداع الدعم

رد برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين بشأن موعد نزول الدعم.. المزيد هنا

غدًا آخر موعد لتسليم الأسئلة.. تنبيه مهم من «التعليم» حول امتحانات الفصل الأول

أعلنت وزارة التعليم، أن غدًا الأربعاء هو آخر موعد لتسليم النسخة الورقية ونماذج الإجابة والأسئلة البديلة لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ، من قبل المعلمين والمعلمات.. المزيد هنا