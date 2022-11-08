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«ويحرم عليهم الخبائث».. تحذير من بدائل السجائر تسبب أمراضا قاتلة

«ويحرم عليهم الخبائث».. تحذير من بدائل السجائر تسبب أمراضا قاتلة

«ويحرم عليهم الخبائث».. تحذير من بدائل السجائر تسبب أمراضا قاتلة
١٠:٠٢:٤٤ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أ.د.فهد الخضيري، أضرار بدائل السجائر، وشارك عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو يوضح أخطار هذه البدائل.

التنباك والشمة والسويكة

وقال الخضيري عبر “تويتر”: “السويكة هي نفس التنباك والشمّة(بردقان).. وأسماء أخرى تصنيفها تبع ممضوغ يعني دخان مباشر تمتصه الخلايا المبطنة للفم وله أضرار صحية ويسبب سرطان اللثة والفم”.

وأضاف الخضيري: “وقبلها يصاب بالعصبية والغضب وقلّة النوم ويصير متعاطيها عدواني غاضب … ويفرّغ غضبه على زوجته وأولاده فيسبب مشاكل أسرية عصيبة”.

 

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أضرار بدائل السجائر

وحذر الفيديو الذي شاركه أستاذ المسرطنات، عبر حسابه على “تويتر”، الآباء والأمهات من مواد مثل النشوق والشمّة والتمباك، وتعاطي المراهقين لها، منوها عن غش هذه المواد بخلطها ببرادة الزجاج وغيرها من المواد.

وذكر الفيديو أن أخطر أضرار هذه المواد تتمثل في سرطان اللثة والفم، مشددا على ما ورد في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” و”يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث”.

الكلمات الدلالية:
أضرار بدائل السجائر التمباك التنباك الدكتور فهد الخضيري سرطان الفم مشاكل أسرية

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