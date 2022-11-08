لحملة الثانوية.. نيوم الاجتماعية تعلن حاجتها لموظفين

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أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

حارس أمن

المؤهلات والخبرة

القدرة على تشغيل أنظمة الكشف ومعدات الطوارئ.

إجادة التعامل مع إجراءات الأمن والسلامة للعاملين.

الحصول على التدريبات الخاصة بالأمن والحراسة.

القدرة على التواصل مع الشخصيات المختلفة.

اللياقة البدنية والقدرة على القيام بالمهام الشاقة.

التحلي بالنزاهة والكفاءة المهنية.

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وغيرها

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).