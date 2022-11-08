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لحملة الثانوية.. نيوم الاجتماعية تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية.. نيوم الاجتماعية تعلن حاجتها لموظفين

لحملة الثانوية.. نيوم الاجتماعية تعلن حاجتها لموظفين
٠٩:٣٩:١٣ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في نيوم؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

حارس أمن

المؤهلات والخبرة

القدرة على تشغيل أنظمة الكشف ومعدات الطوارئ.

إجادة التعامل مع إجراءات الأمن والسلامة للعاملين.

الحصول على التدريبات الخاصة بالأمن والحراسة.

القدرة على التواصل مع الشخصيات المختلفة.

اللياقة البدنية والقدرة على القيام بالمهام الشاقة.

التحلي بالنزاهة والكفاءة المهنية.

وظائف أخرى متاحة

مهندس مدني أول.

مهندس مدني.

مدير أمن المجتمعات.

مساعد مدير.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

مساعد إداري.

كاتب تسجيل الحضور والانصراف.

حارس أمن.

مهندس مدني.

مدير موارد بشرية (الدمام).

مسؤول سلامة مهنيه.

مدير موارد بشرية.

وغيرها

طريقة التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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فرص عمل مشروع نيوم نيوم الاجتماعية وظائف نيوم

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