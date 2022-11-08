الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل
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وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل

وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل

وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل
٠٨:١٨:٢٨ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)،  عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات ( الأولوية للمتقدمين من المواطنين). وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

○ موظف مكتبة
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في علوم المكتبات أو ما يعادلها من معهد معتمد.
  • خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في مكتبة أو في المجالات ذات الصلة.
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○ إداري في كلية الأعمال

المؤهلات والخبرة
  • يجب أن يكون المرشح حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه. شهادة في مجال إدارة الأعمال ذات الصلة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
  • يفضل الخبرة في التدريس.
  • من المتوقع أن يقوم المرشح بالتدريس باللغة الإنجليزية.
  • المرشح مخول للعمل من قبل صاحب العمل الحالي.
  • يجب على المتقدمين المهتمين تقديم سيرة ذاتية كاملة تشير إلى مجال الدراسة الدقيق مع تفاصيل حول تعليمهم وخبراتهم التعليمية و / أو خبرة العمل ذات

رابط التقديم

وللتقديم و مزيد من التفاصيل من خلال الروابط الموضحة أدناه:
– موظف مكتبة (اضغط هنا)
– إداري في كلية الأعمال (اضغط هنا)
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