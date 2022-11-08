هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟.. الخضير يرد
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رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، هل سؤال: هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟
وجاء رد الشيخ الخضير عبر حسابه الرسمي بالقول: هذا شرع الله، عليها أن ترضى به، وعليها أن تصبر وتحتسب، وعلى قدر صبرها تُؤجر -إن شاء الله تعالى-، وهذا حكم الله، والله -جل وعلا- لا يظلم مثقال ذرة.
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وتابع: لكن على الزوج أن يعدل، وإذا عرف من نفسه أنه لا يطيق العدل فلا يجوز له أن يُعدِّد، فمِن شرط التعدُّد العدل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟
الجواب: https://t.co/fiZjMrNV5h#فتاوى_الخضير #العلامة_الخضير
— د. عبدالكريم الخضير (@ShKhudheir) November 8, 2022