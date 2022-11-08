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هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟.. الخضير يرد
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هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟.. الخضير يرد

هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟.. الخضير يرد

هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟.. الخضير يرد
٠٨:١٥:٠٩ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، هل سؤال: هل تؤجر المرأة إذا صبرتْ على زواج زوجها من امرأة أخرى؟

وجاء رد الشيخ الخضير عبر حسابه الرسمي بالقول: هذا شرع الله، عليها أن ترضى به، وعليها أن تصبر وتحتسب، وعلى قدر صبرها تُؤجر -إن شاء الله تعالى-، وهذا حكم الله، والله -جل وعلا- لا يظلم مثقال ذرة.

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وتابع: لكن على الزوج أن يعدل، وإذا عرف من نفسه أنه لا يطيق العدل فلا يجوز له أن يُعدِّد، فمِن شرط التعدُّد العدل {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].

الكلمات الدلالية:
إثابة المرأة الصبر على التعدد تعدد الزوجات حكم وفتاوى عبدالكريم الخضير

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