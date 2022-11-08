«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب
تواصل – فريق التحرير:
نوهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد
وأضاف المرور، في بيان عبر “تويتر”، أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وذلك بهدف استكمال أعمال النفق، ابتداءً من فجر الخميس المُقبل بالتنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة.
ودعت الإدارة العامة للمرور، مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.
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تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وذلك بهدف استكمال أعمال النفق، ابتداءً من فجر يوم الخميس 09 نوفمبر 2022م، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الاغلاق. #المرور_السعودي pic.twitter.com/fGu2loh70V
— المرور السعودي (@eMoroor) November 8, 2022