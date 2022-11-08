«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب

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نوهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد

وأضاف المرور، في بيان عبر “تويتر”، أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وذلك بهدف استكمال أعمال النفق، ابتداءً من فجر الخميس المُقبل بالتنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة.

ودعت الإدارة العامة للمرور، مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

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