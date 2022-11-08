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«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب
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«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب

«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب

«المرور»: إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد بالمدينة المنورة لهذا السبب
٠٨:١٤:٢٧ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد

وأضاف المرور، في بيان عبر “تويتر”، أنه سيتم إغلاق طريق سلطانة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وذلك بهدف استكمال أعمال النفق، ابتداءً من فجر الخميس المُقبل بالتنسيق مع أمانة منطقة المدينة المنورة.

ودعت الإدارة العامة للمرور، مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

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الكلمات الدلالية:
أمانة المدينة المنورة إمارة المدينة المنور المرور طريق الأمير عبدالمجيد طريقة سلطانة

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