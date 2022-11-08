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مبادرة لزراعة 30 ألف شجرة بالقصيم.. وأخرى لزراعة 100 ألف شتلة بـ«السيح» (صور)
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مبادرة لزراعة 30 ألف شجرة بالقصيم.. وأخرى لزراعة 100 ألف شتلة بـ«السيح» (صور)

مبادرة لزراعة 30 ألف شجرة بالقصيم.. وأخرى لزراعة 100 ألف شتلة بـ«السيح» (صور)

مبادرة لزراعة 30 ألف شجرة بالقصيم.. وأخرى لزراعة 100 ألف شتلة بـ«السيح» (صور)
٠٧:٥٧:٢٧ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فرق التحرير:

أطلق رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الطلحي في مقر الجامعة بمدينة السيح اليوم، مبادرة “الجامعة الخضراء”.

وتستهدف المبادرة زراعة 100 ألف شتلة وغطاء نباتي بمساحة 24 ألف متر مربع داخل الحرم الجامعي.

ومن ضمن أهداف المبادرة، الإسهام في استدامة البيئة الخضراء في مدن ومراكز وقرى الخرج، وتنمية الغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله؛ للتوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

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في سياق متصل، أطلق محافظ البدائع خالد الربيعان، اليوم، بمتنزه جبل قطن البري بالمحافظة، المرحلة العاشرة من مبادرة سمو أمير منطقة القصيم في حملة “أرض القصيم خضراء”، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فهد العريني، وعدد من مسؤولي القطاعات المشاركة.

واطلع الجميع على خطة استزراع حوالي 30 ألف شجرة خلال هذه المرحلة من الحملة، في عدد من المواقع بالمحافظة تشمل القطاعات الحكومية والمساجد والكليات والمدارس والمرافق العامة والمتنزهات بمحافظة البدائع؛ لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- للتوسع في نشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

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الكلمات الدلالية:
الجامعة الخضراء السيح القصيم جامعة الأمير سطام مبادرة مبادرة للتشجير

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