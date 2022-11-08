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وزير الداخلية الكويتي يصل الرياض

وزير الداخلية الكويتي يصل الرياض

وزير الداخلية الكويتي يصل الرياض
٠٧:٥٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

وصل معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، إلى الرياض، اليوم، لحضور الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد غداً.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

الكلمات الدلالية:
الرياض وزراء داخلية التعاون الخليجي وزير الداخلية وزير الداخلية الكويتي

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