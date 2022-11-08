وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير تخطيط الاستدامة