وظائف بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير تخطيط الاستدامة
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المؤهلات والمتطلبات :
- مؤهل في تخصص ذا صلة .
- إدارة تطبيق مبادئ الاستدامة بما يتماشى مع AlUla FwP التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا.
- إدارة جودة تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاص بمقترح التطوير / النشاط ، من خلال مراجعة المحتوى المتعلق بالمنهجيات المناسبة.
- تتبع وتحديد فرص التعاون بين المطورين في تنفيذ تدابير التخفيف والفرص لتحقيق مساهمات إيجابية في محافظة العلا وأهداف الاستدامة البيئية الوطنية.
- إدارة وإنشاء وتنفيذ نظام تدقيق لضمان الامتثال البيئي للمطورين.
- مراجعة المدخلات الفنية ودعم تطوير خطة تعويض / تعويض بيئي للتأثيرات التي لا يمكن تجنبها بعد التطبيق القوي لتدابير التخفيف والتقليل والاستعادة التي تم تطبيقها من قبل المؤيد (وبالتحديد للتنوع البيولوجي والكربون) التي تساهم في محافظة العلا والطبيعة الوطنية و الأهداف المتعلقة بالكربون.
- إدارة المدخلات الفنية لإنشاء نهج إدارة تكيفية للرصد طويل الأجل لتأثيرات التنمية / المشروع.
- بناء علاقات قوية واتصالات مناسبة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين ذوي الصلة ، للحفاظ على العمليات والإجراءات الفعالة المتعلقة بالاستدامة البيئية من أجل تحقيق مساهمات إيجابية تتماشى مع أهداف محافظة العلا والأهداف البيئية الوطنية.
- الإدارة والتواصل ورفع مستوى الوعي لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين حول أهمية وملاءمة العناية البيئية الواجبة في تحقيق أهداف RCU.
- إدارة وتحديد وتعزيز الوعي بالروابط بين الأهداف البيئية والاجتماعية للعلا عبر أجندة الاستدامة ، فضلاً عن دور حماية الطبيعة واستعادتها في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية ، لاكتساب الكفاءة وتعظيم الفرص في تنفيذ الأنشطة ضمن قسم القطاع.
- التحكم في تطوير التدريب الذي يركز على الاستدامة البيئية لجميع الموظفين لغرس الشعور بمسؤولية الشركات والمساءلة تجاه الأهداف البيئية والاستدامة على جميع مستويات القوى العاملة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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