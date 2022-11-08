جريمة مُحزنة بالكويت.. يقتل شقيقه لسبب صادم

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الكويت اليوم الثلاثاء، جريمة قتل محزنة، حيث أقدم شاب من فئة “البدون”- غير محددي الجنسية- على قتل شقيقه الأصغر بطعنة بسلاح أبيض.

الجريمة وقعت في محافظة الفروانية الكويتية، وبالتحديد في منطقة عبدالله المبارك، وأسفرت عن مقتل الشقيق الأصغر بسبب خلافات أسرية.

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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية أن الشاب المجني عليه، وهو في العقد الثاني من العمر، تلقى طعنة من شقيقه الأكبر إثر خلاف أسري لم يُكشف عن تفاصيله.

وأوضح أن “الشاب المجني عليه أصيب بنزيف حاد وتم نقله إلى مستشفى الفروانية إلا أنه فارق الحياة”.

وأشارت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية إلى أن “القاتل سلم نفسه للأجهزة الأمنية وتم إبلاغ وكيل النيابة العامة بالجريمة، وجارٍ التحقيق مع الشقيق الجاني لمعرفة دوافع وأسباب طعنه لشقيقه وقتله”.