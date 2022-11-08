«الحربي»: أبل تتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات
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حذر الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي متجر التطبيقات لأنظمة أبل، موضحا أن الشركة تتبع بيانات المستخدمين بهدف الإعلانات.
وقال الحربي: “تقوم Apple بتتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات لوضع إعلاناتها هناك بشكل أفضل، وربط سلوك المستخدم بملف تعريف”.
وأضاف “في كل نقرة على الشاشة، يتم سرد وإرسال كل صفحة تطبيق مفتوح”.
وأشار سالم الحربي، إلى أن هذه طريقة تتيح لشركة Apple معرفة الكثير من عاداتك واهتماماتك وسلوكياتك على جهازiPhone الخاص بك، يعني تراقبك وتعرف كل شي عنك”.
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ستقومAppleبتتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات لوضع إعلاناتها هناك بشكل أفضل
وربط سلوك المستخدم بملف تعريف.في كل نقرة على الشاشة،يتم سرد وإرسال كل صفحة تطبيق مفتوح.طريقة تتيح لشركةApple معرفة الكثير من عاداتك واهتماماتك وسلوكياتك على جهازiPhoneالخاص بك.يعني تراقبك وتعرف كل شي عنك pic.twitter.com/MC0eohcMPM
— سالم الحربي (@arnod) November 8, 2022