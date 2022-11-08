«الحربي»: أبل تتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي متجر التطبيقات لأنظمة أبل، موضحا أن الشركة تتبع بيانات المستخدمين بهدف الإعلانات.

وقال الحربي: “تقوم Apple بتتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات لوضع إعلاناتها هناك بشكل أفضل، وربط سلوك المستخدم بملف تعريف”.

وأضاف “في كل نقرة على الشاشة، يتم سرد وإرسال كل صفحة تطبيق مفتوح”.

وأشار سالم الحربي، إلى أن هذه طريقة تتيح لشركة Apple معرفة الكثير من عاداتك واهتماماتك وسلوكياتك على جهازiPhone الخاص بك، يعني تراقبك وتعرف كل شي عنك”.

اقرأ أيضا:

«الحربي» يحذر من خاصية حديثة في سناب شات.. تنتهك خصوصية المستخدم (فيديو)