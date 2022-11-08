إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المسمى الوظيفي:
محاسب أول / حسابات القبض
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة
– خبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال التحصيل والائتمان (يفضل شركات التصنيع)
– مهارات جداول البيانات المتقدمة ومعرفة عملية ببرنامج Microsoft Excel « تعتبر الخبرة القوية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 أحد الأصول (مفضل للغاية). « يفضل استخدام SAP أو D365 Experience. « مهارات عالية وكفاءة في التحقق من البيانات المالية أو المعاملات.
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أخصائي بيئي:
المؤهلات والخبرات:
– جيد في جمع وتحليل ومعالجة البيانات العلمية
– محاور جيد لمناقشة المشاكل مع المهنيين الآخرين. « منظم رائع لإدارة جميع مراحل المشروع المختلفة
– فضولي من الناحية الفنية مع مهارات حل المشكلات الخيالية
– المؤهلات الأساسية: درجة الهندسة / البيئة أو ماشابه ذلك.
– خبرة 1-5 سنوات من الخبرة النسبية
محاسب:
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة
– خريج حديث
– مهارات التفوق
– إجادة اللغة الإنجليزية الكاملة
– الفهم السليم لمبادئ وممارسات المحاسبة المالية
القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد
– مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاتصال
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022، عبر الرابط: ( هنا ).