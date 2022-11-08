إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

محاسب أول / حسابات القبض

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة

– خبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال التحصيل والائتمان (يفضل شركات التصنيع)

– مهارات جداول البيانات المتقدمة ومعرفة عملية ببرنامج Microsoft Excel « تعتبر الخبرة القوية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 أحد الأصول (مفضل للغاية). « يفضل استخدام SAP أو D365 Experience. « مهارات عالية وكفاءة في التحقق من البيانات المالية أو المعاملات.

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أخصائي بيئي:

المؤهلات والخبرات:

– جيد في جمع وتحليل ومعالجة البيانات العلمية

– محاور جيد لمناقشة المشاكل مع المهنيين الآخرين. « منظم رائع لإدارة جميع مراحل المشروع المختلفة

– فضولي من الناحية الفنية مع مهارات حل المشكلات الخيالية

– المؤهلات الأساسية: درجة الهندسة / البيئة أو ماشابه ذلك.

– خبرة 1-5 سنوات من الخبرة النسبية

محاسب:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة

– خريج حديث

– مهارات التفوق

– إجادة اللغة الإنجليزية الكاملة

– الفهم السليم لمبادئ وممارسات المحاسبة المالية



القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد

– مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاتصال

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022، عبر الرابط: ( هنا ).