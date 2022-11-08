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إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

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إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن

إدارة خدمات البيئة العالمية تعلن توفر وظائف شاغرة بعدة مدن
٠٧:٥٢:٣١ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في عدة مدن؛ واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسمى الوظيفي:

محاسب أول / حسابات القبض

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو أي مجال ذي صلة

– خبرة 6+ سنوات من الخبرة في مجال التحصيل والائتمان (يفضل شركات التصنيع)

– مهارات جداول البيانات المتقدمة ومعرفة عملية ببرنامج Microsoft Excel « تعتبر الخبرة القوية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 أحد الأصول (مفضل للغاية). « يفضل استخدام SAP أو D365 Experience. « مهارات عالية وكفاءة في التحقق من البيانات المالية أو المعاملات.

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أخصائي بيئي:

المؤهلات والخبرات:

– جيد في جمع وتحليل ومعالجة البيانات العلمية

– محاور جيد لمناقشة المشاكل مع المهنيين الآخرين. « منظم رائع لإدارة جميع مراحل المشروع المختلفة

– فضولي من الناحية الفنية مع مهارات حل المشكلات الخيالية

– المؤهلات الأساسية: درجة الهندسة / البيئة أو ماشابه ذلك.

– خبرة 1-5 سنوات من الخبرة النسبية

محاسب:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة

– خريج حديث

– مهارات التفوق

– إجادة اللغة الإنجليزية الكاملة

– الفهم السليم لمبادئ وممارسات المحاسبة المالية

القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد

– مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاتصال

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022، عبر الرابط: ( هنا ).

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