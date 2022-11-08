بعد استحواذ «إيلون ماسك» على الشركة.. بدائل تويتر تتكاثر فهل يغادر رواد المنصة؟

تواصل – فريق التحرير:

لم تمض أيام قليلة على إتمام إيلون ماسك صفقة شراء تويتر، إلا وقرر بعض مستخدمي المنصة الرافضين فكرة استحواذ الملياردير عليها أو القلقين في شأن الإجراءات التي أعلن عنها المالك الجديد، التحوّل نحو منصات أخرى.

وحاليا تحقق منصة ماستودون وهي إحدى بدائل تويتر”، شعبية متسارعة لدى مستخدمي الإنترنت القلقين من التحولات الطارئة على تويتر.

المنصة أنشأها سنة 2016 المطور الألماني يوجين روتشكو، تقدم نفسها على أنها شبكة اجتماعية لامركزية حرة ومفتوحة المصدر من دون أي إعلانات.

وتتيح المنصة لكل مستخدم أن ينضمّ، تبعاً لمواضيع اهتمامه، للمجتمع الذي يريده والذي يعمل بموجب قواعد خاصة به.

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وتتباهى ماستودون بأنها ليست للبيع، وهي عبارة عن شبكة مؤلفة من آلاف الخوادم المستقلة، ويمكن للأعضاء التفاعل مع بعضهم البعض شرط وجود انسجام بين قواعد الإشراف الخاصة بخوادم كل منهم.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس تويتر السابق جاك دورسي، عن إطلاق شبكة اجتماعية جديدة تسمى BlueSkySocial .

وعلق سالم الحربي، على إطلاق المنصة الجديدة بقوله “إن جاك دورسي يهدف إلى منح مستخدمي الإنترنت التحكم في الخوارزميات وبياناتهم الشخصية.

وأضاف سالم الحربي “سيكون مستخدم الإنترنت في الشبكة الاجتماعية الجديدة هو المسيطر، بمعنى أن بيانات المستخدم ستكون مجهولة ولا أحد يستطيع التحكم بها”.

يذكر أن ميزة تحكم المستخدم في بياناته تعد من المزايا الفريدة التي تستهدف الحافظ على خصوصية المستخدم وأمان بياناته.

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