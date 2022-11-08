قادمة من هذه الدولة.. ضبط أكبر شحنة مخدرات في ميناء الشويخ بالكويت (فيديو)

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وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا (نحو 10 ملايين حبة) في حاوية عبر ميناء الشويخ.

وحسب وسائل إعلام كويتية رسمية، فإنه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاويـة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجميع المعلومات والاستدلالات.

وبعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من مادة اللاريكا (نحو 10 ملايين حبة) مخبأة بطريقة سرية مبتكرة داخل شحنة أثاث في حاوية كانت مستوردة من طرف شخصين، فتم القبض عليهما.

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وحسب صحيفة الرأي الكويتية، فبعد مواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بما نسب إليهما، فتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

من جانبه أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على ضبط الحاوية.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن الخالد أشرف، وبحضور وزير التجارة مازن الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس و مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، على ضبط نحو (10) ملايين حبة من مادة اللاريكا كانت مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية مبتكرة في حاوية قادمة من جمهورية الصين عبر ميناء الشويخ.

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وأعرب الخالد عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات ترويج المخدرات التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجال الأمن في التصدي لكل محاولات التهريب.

ودعا إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم لمهربي هذه السموم، مؤكدا على أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية المجتمع وتأمينه لأن التصدي لآفة المخدرات أصبح أولوية قصوى تستدعي تكامل وتضافر جهود الجميع.