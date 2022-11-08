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مؤذن ضرير يبتكر طريقة تساعده على الذهاب إلى المسجد دون مساعدة (فيديو)
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مؤذن ضرير يبتكر طريقة تساعده على الذهاب إلى المسجد دون مساعدة (فيديو)

مؤذن ضرير يبتكر طريقة تساعده على الذهاب إلى المسجد دون مساعدة (فيديو)

مؤذن ضرير يبتكر طريقة تساعده على الذهاب إلى المسجد دون مساعدة (فيديو)
٠٧:١١:٤٩ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبتكر مؤذن ضرير، يعمل بأحد مساجد المملكة، طريقة للذهاب والعودة للمسجد، دون أن يحتاج إلى أحد لكي يرشده إلى الطريق.

الطريق من وإلى المسجد

وأظهر مقطع فيديو متداول، أن المؤذن قد وضع حبلا رفيعا في الأرض ما بين منزله والمسجد، بحيث يربطه عن طريق حلقة، بحبل آخر في يده، ليرشده إلى الطريق، ذهابا وعودة.

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حديث النبي ﷺ عن المشي إلى المساجد

ذكر مصور الفيديو، حديث النبي ﷺ الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بشِّرِ المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة».

ترك الصلاة محرم

وقال الشيخ صالح الفوزان، في وقت سابق، إن ترك الصلاة محرم شديد التحريم، ويجب على المرضى أن يصلوا على حالهم أيا كان، فإذا استطاع المريض أن يتطهر ويتخلص من ملابسه المتسخة، فهذا مطلوب وواجب عليهم، لكن إذا لم يستطع، فليصل على حالته.

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