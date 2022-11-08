الموارد البشرية تصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم:291 وتاريخ 1443/9/4.

ويهدف الدليل إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في التحول الإستراتيجي والانتقال للدور التنظيمي والإشرافي وتقديم خدمات رعاية وحماية اجتماعية فعالة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نموذج عمل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويتناول الدليل إجراءات تفصيلية لآلية تنفيذ الخدمات واستخراج التراخيص واشتراطات القبول ومعايير قياس الجودة ومتابعة الأداء لهذه المراكز.

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ويأتي هذا القرار من منطلق حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير خدماتها الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولها إلى مستحقيها في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الدليل الاجرائي الدخول عبر الرابط: اضغط هنا