الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع.

وحسب بيان نشره حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد ضُبطت أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزته.