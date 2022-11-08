الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه
تواصل- فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع.
وحسب بيان نشره حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد ضُبطت أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزته.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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شرطة منطقة حائل تقبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع. pic.twitter.com/VWTVyvBWXh
— الأمن العام (@security_gov) November 8, 2022