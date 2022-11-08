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الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه

الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه

الشرطة تطيح بمُصور رجل الأمن والتلفظ عليه
٠٦:٣٧:٤١ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع.

وحسب بيان نشره حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد ضُبطت  أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزته.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
التلفظ على رجل امن رجل أمن شرطة حائل مصور رجل امن

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