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خلل تقني في التصويت الإلكتروني بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

خلل تقني في التصويت الإلكتروني بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

خلل تقني في التصويت الإلكتروني بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي
٠٦:٣٢:٥٢ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت عملية التصويت الإلكتروني بالانتخابات الأميركية خلال تقنيا بعدة مراكز اقتراع في عدد من الولايات ومنها ولاية نيوجيرسي.

وتفاجأ عدد من الناخبين بمشاكل تقنية أثناء الإدلاء بأصواتهم في ولاية نيوجيرسي، وفقا لـ”العربية”.

ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الأولى من فرز الأصوات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، غدا الأربعاء، بين الساعة الـ 7 و 8 مساء بتوقيت جرينتش، وفقا لـ”رويترز”.

وبعد عملية إغلاق صناديق الاقتراع في الغرب الأوسط لمدة ساعة أو أكثر ، حوالي الـ10 مساء أو 11 مساء، من المحتمل أن يكون لدى الجمهوريين زخم كافٍ للخبراء في المؤسسات الإعلامية الأمريكية لإظهار السيطرة على مجلس النواب ، كما قال كايل كونديك ، المحلل السياسي في مركز جامعة فيرجينيا سياسة.

ووفقا للمراقبون، فقد تستغرق كاليفورنيا عادة أسابيع لفرز جميع بطاقات الاقتراع ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تحسب بطاقات الاقتراع التي تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات حتى لو وصلت بعد ذلك بأيام.

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أما في ولايتي نيفادا وواشنطن، يُسمح بإجراء اقتراع متأخر إذا تم ختم البطاقات بالبريد بحلول الثامن من نوفمبر ، مما يبطئ المسيرة حتى النتائج النهائية.

هذا وتُجرى هذه الانتخابات كل عامين وعندما تقع في منتصف فترة ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات ، يطلق عليها انتخابات التجديد النصفي.

ويكون السباق الكبير من أجل السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بمنافسة أكثر من 1200 مرشح على ما يقرب من 500 مقعد في كلا الهيئتين.


وتحدد انتخابات التجديد النصفي من يسيطر على الكونغرس.

ووفقا لنتائج الانتخابات، فإن من يتولى مسؤولية الكونغرس يكون له تأثير كبير على التشريعات الأمريكية ، وهو المسؤول عن إنشاء ومناقشة وإقرار القوانين الفيدرالية.

كما تحدد هذه الانتخابات أيضا الآفاق المستقبلية لأجندة بايدن الرئاسية خلال العامين المقبلين.

وتعد انتخابات التجديد النصفي بمثابة استفتاء على العامين الأولين من فترة الرئاسة، ويظهر التاريخ أن الحزب الحاكم غالبا ما يتعرض للخسارة.

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الكلمات الدلالية:
الانتخابات الأمريكية التصويت الإلكتروني بايدن مجلس الشيوخ

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