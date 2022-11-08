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مشهد مبهج لتدفق الشلالات بمحايل عسير (فيديو)

مشهد مبهج لتدفق الشلالات بمحايل عسير (فيديو)

مشهد مبهج لتدفق الشلالات بمحايل عسير (فيديو)
٠٦:١٦:٢٧ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشاهد مبهجة تسر الناظرين لتدفق الشلالات بمرتفعات محايل عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، تدفق مياه الشلالات بمرتفعات محايل عسير، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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