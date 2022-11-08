أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ علي الربيش

تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الشيخ علي الربيش رحمه الله، وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.



وأدّى الصلاة مع سمو أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشائخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.