النفط يهبط 2% دفعة واحدة بسبب الدولار والأوضاع في الصين

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أثرت مخاوف الركود، والإغلاق في الصين، وأسعار الدولار، في تراجع أسعار النفط بنحو 2%، مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بخصوص التداول.

أسعار النفط الآن

وهبط خام برنت 23 سنتا، أي 0.2 %، إلى 97.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4% إلى 91.47 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وسجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس أمس الإثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، لرفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد – 19.

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الدولار يؤثر

أثرت قوة الدولار في أسعار النفط. ويتم تسعير النفط عموما بالدولار، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى، أكد مسؤولو الصحة الصينيين مطلع الأسبوع التزام الأصيل بنهجها الصارم لتحقيق صفر كوفيد. كما أظهرت البيانات الأحدث تقلص صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.