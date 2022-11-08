الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحربي»: أبل تتبع جميع أفعالك في متجر التطبيقات
بعد استحواذ «إيلون ماسك» على الشركة.. بدائل تويتر تتكاثر فهل يغادر رواد المنصة؟
مؤذن ضرير يبتكر طريقة تساعده على الذهاب إلى المسجد دون مساعدة (فيديو)
قادمة من هذه الدولة.. ضبط أكبر شحنة مخدرات في ميناء الشويخ بالكويت (فيديو)
الموارد البشرية تصدر الدليل الإجرائي لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي غير الحكومي
النيابة العامة : الإبلاغ عن مرتكبي جرائم التستر التجاري يعفيك من العقوبة قبل اكتشافها

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

النفط يهبط 2% دفعة واحدة بسبب الدولار والأوضاع في الصين

النفط يهبط 2% دفعة واحدة بسبب الدولار والأوضاع في الصين

النفط يهبط 2% دفعة واحدة بسبب الدولار والأوضاع في الصين
٠٦:٣٣:٥١ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أثرت مخاوف الركود، والإغلاق في الصين، وأسعار الدولار، في تراجع أسعار النفط بنحو 2%، مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بخصوص التداول.

أسعار النفط الآن

وهبط خام برنت 23 سنتا، أي 0.2 %، إلى 97.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4% إلى 91.47 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وسجل الخامان أعلى مستوى منذ أغسطس أمس الإثنين، وسط تقارير بشأن بحث القادة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، لرفع القيود الصارمة التي تفرضها البلاد لمكافحة كوفيد – 19.

اقرأ أيضا:

النفط يصعد نحو 4% وهبوط مفاجئ للدولار

الدولار يؤثر

أثرت قوة الدولار في أسعار النفط. ويتم تسعير النفط عموما بالدولار، لذا فإن صعود الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى، أكد مسؤولو الصحة الصينيين مطلع الأسبوع التزام الأصيل بنهجها الصارم لتحقيق صفر كوفيد. كما أظهرت البيانات الأحدث تقلص صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.

الكلمات الدلالية:
أسعار الدولار أسعار النفط خام برنت خام غرب تكساس كوفيد 19 واردات الصين

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها منذ شهرين

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى لها منذ شهرين

٠٩:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦
صادرات المملكة النفطية تسجل 833 ملياراً في 9 أشهر

صادرات المملكة النفطية تسجل 833 ملياراً في 9 أشهر

١١:٤٠ م، الجمعة، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٢
“موانئ” توقع 7 اتفاقيات لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتمكين التقنيات الحديثة في المملكة

“موانئ” توقع 7 اتفاقيات لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتمكين التقنيات الحديثة في المملكة

٠٤:٥٩ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
توقعات بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

توقعات بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل

٠١:١٥ م، الثلاثاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *