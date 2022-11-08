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اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا
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اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا

اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا
٠٥:٤٠:٥٢ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم (الثلاثاء) جلسة مجلس القضاء الإداري، بحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، إن المجلس اعتمد مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 – 1442، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.

كما أقرَ اختيار الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيساً للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.

 

الكلمات الدلالية:
التفتيش القضائي ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري

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