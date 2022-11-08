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انتهاكات جديدة.. ميليشيا الحوثي تفرض عقابًا جماعيًا على موظفي الدولة
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انتهاكات جديدة.. ميليشيا الحوثي تفرض عقابًا جماعيًا على موظفي الدولة

انتهاكات جديدة.. ميليشيا الحوثي تفرض عقابًا جماعيًا على موظفي الدولة

انتهاكات جديدة.. ميليشيا الحوثي تفرض عقابًا جماعيًا على موظفي الدولة
٠٥:٥٨:٢٥ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي فرضت عقوبات على موظفي الدولة، ما بعد انتهاكا جديدا من قبل الميليشيا الانقلابية ضد اليمنيين.

نهب مرتبات موظفي الدولة 

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ما سمي بـ”مدونة السلوك الوظيفي”التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها، هي عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت مرتباتهم منذ 8 اعوام، وتريد تحويلهم لمجرد “قطيع” في مسيرتها الظلامية التي تُدار بالريموت كنترول من طهران”.

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مدونة كتبت في كهوف صعدة

وأورد الإرياني أن: “هذه المدونة التي كُتبت في كهوف صعدة، تهدف إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بمسيرة كاهن مران بحضور الدورات الثقافية، والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الانشطة والطقوس الطائفية المستورد من إيران، أو الفصل من الوظيفة”.

“بحاجة” الحوثي 

وتابع: “من السُخرية والجهل والتخلف والتفاهة والبجاحة أن تطالب مليشيا الحوثي الإرهابية الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة المُخصصة لتمويل صرف تلك الرواتب، فيما تتحرك على الأرض لتحويلهم إلى”باسيج” على طريقة النظام الايراني”.

دعوة لرفض مدونة الحوثي 

ودعا الإرياني موظفي الدولة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لإعلان رفضهم لمضامين المدونة التي تعد انقلابا على الدستور والقانون واللوائح والنظم الادارية، ولغة العصر، ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، واستخفاف واستهانة بآدميتهم وكرامتهم.

تدخل المجتمع الدولي

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة التي تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي،ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة،واستنساخ الثورة الخمينية، وتهدد بنسف اي فرص لإحلال السلام

الكلمات الدلالية:
المجتمع الدولي اليمن معمر الإرياني ميليشيا الحوثي وزير الإعلام اليمني

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