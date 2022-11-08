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شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة
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شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة

شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة

شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة
٠٥:٣٥:٤٨ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على قرية سيالة في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الخير قرية السيالة قولة

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