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خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين
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خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين
٠٥:٢٧:١٤ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

توقع عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح “العقيل”- حسب تصريحات نقلتها صحيفة اليوم- أن هذه الأمطار ستكون على حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا ، ومن المتوقع عن أن تكون مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية .

 

وتابع محلل الطقس في المركز الوطني للارصاد :” تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة يصاحبها تأثيرات تتمثل في (تساقط البرد – تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية).
وأضاف: يتوقع أن يبدأ تأثيرها من يوم الخميس القادم وتزداد من الجمعة إلى الإثنين بهطول أمطار (من متوسطة إلى غزيرة)، قد تؤدي الى جريان السيول على مناطق :

1- حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة).
2- المدينة المنورة وتشمل (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية، خيبر، العلا، العيص، ينبع، بدر).
3- الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا).
4- الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر).
5- مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، ميسان).

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في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على مناطق تبوك (تيماء، أملج، الوجه) الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل) والحدود الشمالية (طريف) مكة المكرمة (جدة، رابغ، القنفذة، الليث، العرضيات، أضم).

كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال نفس الفترة على أجزاء من مناطق تبوك (تبوك، حقل، نيوم شرما، ضباء).
– الرياض (عفيف، الدوادمي، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء).
– القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة).
– مرتفعات مناطق عسير (ابها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة).
– جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر).
– الباحة، بلجرشي، المندق، القرى

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الأمطار سيول عقيل العقيل

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