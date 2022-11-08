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«الوطني لتنمية الحياة الفطرية» ينفذ أنجح برامج لإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في العالم

«الوطني لتنمية الحياة الفطرية» ينفذ أنجح برامج لإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في العالم

«الوطني لتنمية الحياة الفطرية» ينفذ أنجح برامج لإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في العالم
٠٥:٠٣:٥٦ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، فإنه نفذ المركز أحد أنجح برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في العالم.

إطلاق أكثر من 1200 كائن فطري

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه أطلق في هذا العام أكثر من 1200 كائن فطري في المحميات والمنتزهات الطبيعية، وذلك على النحو التالي:

1 – المها العربي 228.

2 – الوعل الجبلي 134.

3 – ظبي الريم 665.

4 – ظبي الإدمي 77.

5 – الحباري 100.

6 – النسر الأسمر 2.

7 – طائر القطاة 64.

وأكد أنه من ضمن تنفيذه أحد أنجح برامج الإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في العالم، فإنه تمكن من الآتي:

1 – زيادة أعداد الظباء في منتزه حريملاء من 10 إلى 19.

2 – زيادة أعداد الظباء في منتزه الجرعاء من 20 إلى 61.

3 – زيادة أعداد الظباء في منتزه الغاط من 20 إلى 95.

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الكلمات الدلالية:
الكائنات المهددة بالانقراض المركز الوطني تنمية الحياة الفطرية مبادرة السعودية الخضراء

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