اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعيينات والترقيات

تواصل – واس:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، والتي تناولت مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

أهم التعيينات والترقيات

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقد في قصر اليمامة بالرياض، على عدد من التعيينات والترقيات، على النحو التالي:

1 – تعيين المهندس/ عبدالله بن سالم بن نوح، والمهندس/ أحمد بن عبدالوهاب عابد، ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

2 – الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

3 ــ تعيين ناصر بن محمد بن عطية الفريدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 ــ ترقية حمود بن عيسى بن حمود الشريدة إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة سمو ولي العهد في قمة مبادرة الشرق_الأوسط الأخضر 2022، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بـ 2.5 مليار دولار دعما لمشروعاتها وميزانيتها على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما ثمن المجلس مخرجات الدورة العادية (الحادية والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.