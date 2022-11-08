الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انتهاكات جديدة.. ميليشيا الحوثي تفرض عقابًا جماعيًا على موظفي الدولة
أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشيخ علي الربيش
وزير الدفاع يرأس اجتماع الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون
اعتماد مدونة التفتيش القضائي وإعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا
شاهد.. أمطار قرية السيالة في قلوة
خمسة أيام أمطار وجريان سيول.. خريطة هطول الأمطار على المملكة من الخميس إلى الإثنين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعيينات والترقيات

اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعيينات والترقيات

اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعيينات والترقيات
٠٥:٠٢:٢٧ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، والتي تناولت مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

أهم التعيينات والترقيات

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقد في قصر اليمامة بالرياض، على عدد من التعيينات والترقيات، على النحو التالي:

1 – تعيين المهندس/ عبدالله بن سالم بن نوح، والمهندس/ أحمد بن عبدالوهاب عابد، ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

2 – الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

3 ــ تعيين ناصر بن محمد بن عطية الفريدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 ــ ترقية حمود بن عيسى بن حمود الشريدة إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة سمو ولي العهد في قمة مبادرة الشرق_الأوسط الأخضر 2022، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بـ 2.5 مليار دولار دعما لمشروعاتها وميزانيتها على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما ثمن المجلس مخرجات الدورة العادية (الحادية والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

الكلمات الدلالية:
أوامر ملكية الترقيات تعيينات خادم الحرمين مجلس الوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
خلال أسابيع.. «النقد» تطرح الإصدار الجديد للعملات الورقية والمعدنية

خلال أسابيع.. «النقد» تطرح الإصدار الجديد للعملات الورقية والمعدنية

١٢:٠٥ ص، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦
4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وطواقم الإسعاف تتحرك

4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وطواقم الإسعاف تتحرك

٠٨:٢٩ ص، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
لتعزيز مكانتها وتقدير العاملين في خدمتها.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق جائزته الدولية

لتعزيز مكانتها وتقدير العاملين في خدمتها.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق جائزته الدولية

٠٩:٠٠ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢
«مداد».. طفلة تنتظر متبرعاً بجزء من الكبد

«مداد».. طفلة تنتظر متبرعاً بجزء من الكبد

٠٢:١٤ م، السبت، ٠٢ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *