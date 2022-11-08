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مجلس الوزراء يُعرب عن ارتياحه لنمو الناتج المحلي بنسبة 8.6% في الربع الثالث 2022

مجلس الوزراء يُعرب عن ارتياحه لنمو الناتج المحلي بنسبة 8.6% في الربع الثالث 2022

مجلس الوزراء يُعرب عن ارتياحه لنمو الناتج المحلي بنسبة 8.6% في الربع الثالث 2022
٠٥:٠٣:٠٢ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب مجلس الوزراء في بيان صادر اليوم عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة (8.6 في المئة) في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

الملك يترأس اجتماع مجلس الوزراء

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قد  ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – ، من فخامة رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا.

وتناول المجلس أثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

الكلمات الدلالية:
الناتج المحلي خادم الحرمين مجلس الوزراء مجموعة العشرين معدلات التضخم

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