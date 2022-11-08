بالفيديو.. الجبير: المملكة أطلقت مبادرات إقليمية عديدة لدعم قضايا البيئة والمناخ

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، إن المملكة أطلقت العديد من المبادرات البيئية سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن المملكة أطلقت أيضًا مبادرات إقليمية ودولية ومن بينها مبادرة “السعودية خضراء” والشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف خلال لقاء على قناة “الإخبارية” على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن المبادرات المتعلقة بالبيئة والمتعلقة بحماية الحياة الفطرية والتي أطلقتها المملكة تسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في قمة شرم الشيخ

وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى في قمة المناخ المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور ممثلي قادة وحكومات العالم.

ووصل ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى شرم الشيخ لحضور فعاليات القمة التي تنظمها مصر والمملكة.

وتحرص المملكة على قضايا المناخ باعتبارها الأهم حاليًا، وفي هذا السياق أطلقت بالفعل العديد من المناشدات العالمية بضرورة الحفاظ على البيئة.

اقرأ أيضًا:

بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء