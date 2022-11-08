عبر «جدارات».. «الحج والعمرة» تدعو هؤلاء المتقدمين على وظائفها المعلنة سابقًا

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن دعوتها لـ 103 متقدمً على وظائفها المعلنة عبر «جدارات».

* الطلبات:

1 – أصل و(نسخة) من الهوية الوطنية.

2 – أصل و(نسخة) من وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3 – الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليـم.

السيرة الذاتية.

* للاستعلام:

– عبر سيرفر الأمانة – (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت تعلن الوزارة عن توفر 14 وظيفة «إدارية وتقنية، وهندسية» بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام على المرتبة «السادسة والسابعة والثامنة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

* المسميات الوظيفية:

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.

– باحث نظامي.

– مدير مشروع.

– مهندس معماري.

– مهندس مواقع.

– باحث إحصائي.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– مهندس حاسب آلي.

– باحث تنظيم مساعد.

– مطور برامج أول.

* الشروط المطلوبة:

1 – خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

2 – خريجي الدرجة الجامعة، درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

3 – الأولوية في الترشيحات للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4 – يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5 – يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

6 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي بتم بعد اجتيازها وفي حالة.

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