الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي
أمانة جدة تكشف عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
بالفيديو.. معركة حامية بين جملين تثير تفاعل رواد التواصل الاجتماعي
من الخميس وحتى الاثنين.. «الأرصاد» ينبه إلى هطول أمطار على معظم المناطق
بدء قمة رؤساء “مبادرة تنسيق عمل المناخ في شرق المتوسط” بشرم الشيخ
رئيس فنزويلا: خلال 30 أو 40 سنة سيكون كوكبنا غير صالح للمعيشة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي
٠٣:٥٩:٢٠ م، الثلاثاء، ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

بدأ التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في بعض الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه فتح مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقي.

1.5 مليون ناخب في أوهايو يدلون بأصواتهم

وفي أوهايو أدلى حوالي 1.5 مليون ناخب في أوهايو بأصواتهم عبر الاقتراع المبكر وعبر البريد.

الجمهوريون سيحصلون على الأغلبية

وفي استطلاع لـ «فوكس نيوز»، فإن الجمهوريين من المتوقع أن يحصلوا على الأغلبية في مجلس النواب بـ236 مقعدًا.

فيما دعاء الرئيس جو بايدن الأمريكيين عبر تغريدة له قال فيها : «اجعلوا صوتكم مسموعًا اليوم».

تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب

وكشف بايدن، أن وتيرة العنف السياسي والترهيب في تزايد في عموم الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيستخدم حق النقض إذا أقر الكونجرس المقبل قانونًا يحظر الإجهاض.

وقال في تصريحات له، إنه هناك فرصة للحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وأنا متفائل بذلك، وأن إدارته ستمضي قدمًا إلى الأمام بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

بايدن: على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف

وأوضح أنه على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرًا من تصاعد التطرف الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس النصفية الأسبوع المقبل.

وفي كلمة تلفزيونية دعا بايدن الشعب الأمريكي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، منبهًا إلى الارتفاع المقلق في عدد الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه التصرفات.

هناك مرشحون لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية يمهد الطريق للفوضى، مبينًا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب من كل المستويات، ولا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها ما يمهد ذلك الطريق للفوضى.

اقرأ أيضًا:

«بايدن»: تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب في الولايات المتحدة

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوهايو الحزب الجمهوري الكونجرس انتخابات التجديد النصفي جو بايدن مراكز الاقتراع

مواد ذات صلة

المزيد
«الشؤون الاجتماعية» تستجيب لمعاناة فتاة مشلولة

«الشؤون الاجتماعية» تستجيب لمعاناة فتاة مشلولة

٠٦:٥٤ م، السبت، ٠٨ أغسطس ٢٠١٥
ضربة لـ «أبل الأمريكية» .. قرار ملزم من الاتحاد الأوروبي للشركات بشاحن موحد للهواتف

ضربة لـ «أبل الأمريكية» .. قرار ملزم من الاتحاد الأوروبي للشركات بشاحن موحد للهواتف

٠٢:٢١ ص، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
مليون ريال تعويضاً لمواطنة بعد تطليقها من آسيوي

مليون ريال تعويضاً لمواطنة بعد تطليقها من آسيوي

١٢:٤٠ م، الأحد، ٠٨ يونيو ٢٠١٤
عاجل.. سقوط مقذوف بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان

عاجل.. سقوط مقذوف بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان

١١:١٦ م، الثلاثاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *