بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

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بدأ التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في بعض الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه فتح مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات الأمريكية الواقعة على الساحل الشرقي.

1.5 مليون ناخب في أوهايو يدلون بأصواتهم

وفي أوهايو أدلى حوالي 1.5 مليون ناخب في أوهايو بأصواتهم عبر الاقتراع المبكر وعبر البريد.

الجمهوريون سيحصلون على الأغلبية

وفي استطلاع لـ «فوكس نيوز»، فإن الجمهوريين من المتوقع أن يحصلوا على الأغلبية في مجلس النواب بـ236 مقعدًا.

فيما دعاء الرئيس جو بايدن الأمريكيين عبر تغريدة له قال فيها : «اجعلوا صوتكم مسموعًا اليوم».

تزايد وتيرة العنف السياسي والترهيب

وكشف بايدن، أن وتيرة العنف السياسي والترهيب في تزايد في عموم الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيستخدم حق النقض إذا أقر الكونجرس المقبل قانونًا يحظر الإجهاض.

وقال في تصريحات له، إنه هناك فرصة للحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وأنا متفائل بذلك، وأن إدارته ستمضي قدمًا إلى الأمام بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

بايدن: على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف

وأوضح أنه على الأمريكيين أن يتحدوا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرًا من تصاعد التطرف الجمهوري قبل انتخابات الكونجرس النصفية الأسبوع المقبل.

وفي كلمة تلفزيونية دعا بايدن الشعب الأمريكي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، منبهًا إلى الارتفاع المقلق في عدد الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه التصرفات.

هناك مرشحون لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية يمهد الطريق للفوضى، مبينًا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب من كل المستويات، ولا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها ما يمهد ذلك الطريق للفوضى.

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