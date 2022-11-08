من الخميس وحتى الاثنين.. «الأرصاد» ينبه إلى هطول أمطار على معظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الخميس الموافق 16/ 4 /1444هـ إلى يوم الاثنين.

استمرار انخفاض الحرارة على معظم الأنحاء

فيما أعلن المركز أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 24 درجة، وسجلت الباحة 25 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار وحرارة منخفضة على المرتفعات وجنوب المملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة انخفاضًا لدرجات الحرارة مع تساقط أمطار على معظم الأنحاء خاصة على المرتفعات والمناطق الجنوبية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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