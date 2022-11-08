بالفيديو.. معركة حامية بين جملين تثير تفاعل رواد التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو معركة حامية الوطيس بين جملين، حيث برك أحدهما على الآخر دون حراك، في الوقت نفسه حاول عدد من الأشخاص المتواجدين فصلهما عن بعض لكن الأمر كان شديد الصعوية.

إحضار سيارة للفصل بينهما وضربهما على رأسهما بالعصا

وتدخل أحد الأشخاص وربط أحدهما من رقبته وأحضر سيارة في محاولة لفصلهما قبل أن يقضي أحدهما على الآخر.

وظهر في المقطع الجملان وكل منهما يتشبث بالآخر بطريقة لافتة للانتباه، لدرجة أن الأشخاص المتواجدين رغم كثرتهم لم يتمكنوا من الفصل بينهما في بداية الأمر.

وفي نهاية الفيديو، يظهر الجملان وقد أنهكهما التعب وبالرغم من ذلك استطاعا الإفلات من قبضة الأشخاص المتواجدين والهروب بعيدًا، وفي النهاية استطاعا التفريق بينهما بصعوبة بسحب أحدهما عن الآخر باستخدام سيارة لإنهاء المعركة.

وكان اللافت أيضًا أن أحد الأشخاص استخدم عصا وظل يضرب على رأس الجمل بعنف إلا أن الحيوان لم يستسلم لذلك وظل باركًا على الآخر بقوة.

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